بيراميدز يخطط لبيع نجمه بأعلى سعر





قررت إدارة نادي بيراميدز فتح المزاد لبيع لاعب خط وسط الفريق والمنتخب القومي نبيل عماد "دونجا".





وقد خطط المسئولون بالنادي لفتح مزاد لبيع اللاعب بأعلي سعر مع استمرار اللاعب مع الفريق حتي نهاية البطولة الكونفيدرالية خصوصا بعد تأهل الفريق للمربع الذهبي.





وقد ترددت في وسائل الإعلام مؤخرا مزاحمة القلعة الحمراء للفارس الأبيض لضم دونجا لصفوف الفريق بالرغم من مطالبة إدارة الزمالك بضم اللاعب في عرض رسمي قدمته إدارة النادي لبيراميدز.





وأكد مسئولو بيراميدز علي حدوث بعض المفاوضات من عدة وكلاء قدموا عروض للاعب باسم النادي الأهلي لضم اللاعب.





وتكثف إدارة بيراميدز جهودها في البحث عن مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لدعم خط هجوم الفريق.





علي الجانب الآخر يرغب مهاجم بيراميدز، الغاني جون انطوي في البحث عن رحلة جديدة في نهاية الموسم الجاري ولذلك تبحث الإدارة عن مهاجم كفء وذلك لوضع أنطوي علي قائمه الراحلين بنهاية الموسم.















