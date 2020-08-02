الزمالك يؤكد استبعاد نجميه أمام المصري البورسعيدي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:47 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
رقية صلاح
كشف مصدر من داخل نادي الزمالك حقيقية مشاركة ثنائي الفريق المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي في لقاء المصري البورسعيدي.

وأكد المصدر صعوبة لحاق الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لعدم جاهزيتهما بدنيا، بمواجهة الفريق مع المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس واللقاء ضمن مؤجلات الجولة 14، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى.

وكان قد أنهي الزمالك مبارياته الودية يوم الخميس الماضي أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن ‏يترقب الأبيض وصول بن شرقي واوناجم الأحد اليوم، ويعود الثنائى المغربى عن طريق دبى لعدم وجود رحلة طيران مباشرة من المغرب الى مصر في الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد اوناجم رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ أقل من ساعتين

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا