نجل جوني هاليداي يتنازل عن ميراث والده

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
وكالات

تنازل ديفيد هاليداي نجل المغني الفرنسي جوني هاليداي، عن ميراث والده الذي توفي في عام 2017، على ما أعلن وكيله الجمعة، بعدما كانت هذه التركة موضع نزاع قضائي بينه وبين شقيقته لورا سميت وأرملة نجم الروك الراحل ليتيسيا.

وقال المحامي بيار جان دوفييه لوكالة فرانس برس إن ديفيد هاليداي "تنازل عن ميراث والده" مضيفاً "نحن ننسحب من أي إجراءات قضائية". وجاء هذا التصريح ليؤكد خبراً نشرته صحيفة لوفيغارو.

وأوضح دوفييه أن: ديفيد لا يحصل على شيء، لا على صعيد الإرث الفني ولا على المستوى المالي، ولا يطلب شيئاًلم يحصل على أغراض رمزية. وأضاف: من الآن فصاعداً، طويت الصفحة، وديفيد يتطلع إلى عودة الصفاء.

وكانت ليتيسيا هاليداي أرملة جوني، كشفت في حديث لمجلة "باري ماتش" في منتصف يوليو الفائت أن ميراث المغني الراحل هو عبارة عن إرث فني، وقليل من المال، وكثير من الديون.

وأعلن محامي ليتيسيا في الثالث من يوليو التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الأرملة والإبنة لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها النجم الراحل في الولايات المتحدة.

ووضع هذا الاتفاق الذي لم تُكشَف تفاصيله حداً لنزاع قضائي استمر عامين على ميراث جوني هاليداي.


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