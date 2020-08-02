هذا ما يحدث في جسمك عند الإفراط في تناول اللحوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:35 م
تناول اللحوم
تناول اللحوم
يتناول أغلب الأشخاص خلال الأعياد وخاصًة عيد الأضحى، كميات كبيرة من اللحوم، ورغم توزيع هذه الكمية على الوجبات والأيام، إلا أنها قد تؤثر بالسلب وتسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، أضرار الإفراط في تناول اللحوم يوميًا، وفقًا لمّا ذكره موقع "The healthy" الصحي.

1- الشعور بالنعاس والتعب
تتمتع اللحوم بنسب هائلة من البروتين، الهام للطاقة، إلا أن هضم اللحوم يستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل الجسم يشعر بالنعاس والتعب بسرعة، ما يؤدي إلى تأخر استجابة الدماغ وزيادة التركيز، وذلك على عكس الكربوهيدرات التي تعطي للجسم دفعة فورية من الطاقة.

2- تساقط الشعر وشحوب البشرة
إذا كنت تعتمد على البروتين يوميًا، فسترى النتيجة وهي تساقط الشعر وعدم نضارة البشرة، ويرجع السبب إلى أن اللحوم تفتقر إلى فيتامين ج، الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، وبالتالي زيادة فرص نضارة البشرة وتقوية الشعر.

3- ضعف المناعة
يمكن أن تمرض بسهولة، إذا اعتمد نظامك الغذائي على البروتين فقط، وذلك لأن الدهون المشبعة في اللحوم، تزيد من فرص التهاب الجسم، فضلًا عن خلو اللحوم من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، ما يجعل الجسم عُرضة للإصابة بالالتهابات.

4- الإمساك
تحتوي اللحوم على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، والهامة لتحسين حركة الأمعاء، لذا الاعتماد على اللحوم في النظام الغذائي خلال أيام العيد، يساعد على زيادة خطر الإصابة بالإمساك.

5- أمراض القلب
قد يكون قلبك في خطر، بسبب اختيار اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والتي تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

6-حصوات الكلى
تناول اللحوم يوميًا يجعلك أكثر عُرضة للإصابة بحصوات الكلى، نظرًا لامتلاء البروتين الحيواني بمركبات البيورينات، والتي تتحلل عند الهضم إلى حمض اليوريك، وزيادة هذا الحمض في الدم تسبب خطر الإصابة بحصوات الكلى.

7- زيادة الوزن
البروتين مفيد في بناء العضلات، إلا في حال تناول كميات كبيرة من اللحوم، تفوق احتياجات الجسم، نظرًا لأن الجسم يخزن البروتين على شكل دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

8- خطر الإصابة بالسرطان
أعلنت جمعية السرطان الأمريكية، أن تناول 510 جرام من اللحوم الحمراء أسبوعيًا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ضوابط تناول اللحوم
تساهم هذه النصائح في تجنب مخاطر الإفراط في تناول اللحوم:

1-يجب ألا تزيد الكمية الأسبوعية عن 18 أوقية من اللحوم الحمراء.

2- يجب تناول الفواكه والخضروات على مدار اليوم، لتجنب خطر نقص الألياف.

3- يجب ألا تتناول اللحوم الحمراء بشكل يومي، واستبدالها باللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك.

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تناول اللحوم الصحة الافراط في تناول اللحوم

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