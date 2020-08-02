الجنيه الاسترليني يرتفع 52 قرشا في تعاملات يوليو أمام الجنيه المصري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:20 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الفجر الاقتصادي

 

حقق  الجنيه الاسترليني مكاسب قوية في تعاملات شهر يوليو أمام الجنيه المصري؛ ليكون من ضمن العملات الأجنبيه التى ارتفعت مع اليورو خلال تعاملات هذا الشهر على الرغم من تراجع سعر الدولار.

 

 

وكشف البنك المركزي، أن سعر صرف "الجنيه الاسترليني" زاد في تعاملات هذا الشهر بقيمة 52 قرشا أمام الجنيه، بعدما وصل بنهاية الشهر إلى مستويات20.68 جنيه للشراء، و20.80 جنيه للبيع، مقابل مستويات 20.4 جنيه للشراء و20.15 جنيه للبيع كان قد  سجلهم في بداية تعاملات الشهر.



وجاءت زيادة أسعار صرف الجنبه الاسترليني على رغم من هبوط قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 15 قرشا خلال تعاملات هذا االشهر.

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