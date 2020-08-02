إصابة أسير فلسطيني لدى إسرائيل بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت هيئة شؤن الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، أن أسيراً فلسطينياً في سجون إسرائيل تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت محاميها بإصابة أسير من الخليل بفيروس كورونا، علماً أنه تم اعتقاله قبل أسبوع ولا يزال محتجزاً بذريعة استكمال التحقيق.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة شؤن الأسرى والمحررين، أن أسيراً أصيب بفيروس كورونا وتم عزله داخل سجن إسرائيلي ثم تماثل للشفاء، وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف و500 أسير فلسطيني.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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