خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:18 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
سيكون نجم الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزا لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري في أول مباراة رسمية عقب التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأكد وجود طارق حامد في مباراة المصري بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به عقب مباراة سموحة الودية.

وكان طارق حامد اشتكى من إصابة عضلية عقب الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف وديا، لكنه بات جاهزا للمشاركة بشكل أساسي أمام الفريق البورسعيدي.

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كشفت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي قدموا عرضًا جديداً إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات حميد أحداد نجم القلعة البيضاء المعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن الرجاء عرض 3 لاعبين على مسئولي الزمالك لاختيار الأنسب من بين الثلاثي مقابل انتقال أحداد إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

وألمحت الصحيفة المغربية أن أحداد واصل تألقه مع الرجاء ونجح في تسجيل هدفين من ثلاثية الفريق المغربي في مرمى نهضة الزمامرة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المغربي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن مسئولي الرجاء ينتظرون رد إدارة الزمالك التي ستترك الأمر للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لتحديد مصير أحداد.

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