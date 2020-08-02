ضبط 7 طن ملح وجبن وقشطة ودقيق في حملة تموينية بالدقهلية

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تمكنت حملات تموينية في محافظة الدقهلية، من ضبط 7 طن ملح وجبن وقشطة ودقيق.



قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لا تهاون فيما يخص سوق السلع الغذائية المختلفة واللحوم والخضروات ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز وكافة مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين.



جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة اليوم السبت أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز ومنشآت تجارية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت التجارية.



وأكد مختار على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.



ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،اسفرت عن ضبط 5 طن ملح،50 صفيحة جبن،16 شكارة دقيق،10 صفيحة قشطه بيضاء باجمالي وزن 800 كيلو جرام،25 شرينك جبن باجمالي 675 علبة،2 شكارة ستاربوتين،2000 لتر سولار والتحفظ عليها.



كما أسفرت الحملة في مجال المخابز عن تحرير 16 مخالفة شملت 7 نقص في الوزن،4 لعدم مطابقة المواصفات،3تصرف في دقيق،محضر عدم وجود ميزان،3 للتوقف عن الانتاج،وفي مجال الأسواق تم تحرير 34 محضر شملت 14لعدم الإعلان،6 بيع سجائر بأزيد من السعر،محضرعدم وجود شهادات صحية،2بدون ترخيص،4 ذبح خارج السلخانة،3 عدم امساك دفاتر،محضر لعدم الصلاحية،3 لعدم الاعلان وتجميع سلع.



وعلي صعيد اخر شهدت محافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت من اعدام 863 كيلو مواد غذائية متنوعة وتحرر 62 محضر في الدقهلية.



صرح الدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية.



وأوضح محافظ الدقهلية، قيام الإدارة العامة للطب الوقائي بحملة رقابية للمرور على 214 منشأة غذائية ووحدة صحية ومراكز الأمومة والطفولة ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات أسفرت عن اعدام 863 كيلو مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى الإستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.