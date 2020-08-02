عمرو دياب ودينا الشربيني يقضيان إجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يقضي الفنان عمرو دياب، إجازة عيد الأضحى مع الفنانة دينا الشربيني وأصدقائهم الفنانين بالساحل الشمالي.

وطرح دياب، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان يا بلدنا يا حلوة، الأغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق.

وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة وعدد من المناطق الأخرى وذلك تحت إشراف المخرج طارق العريان.

في سياق أخر تدرس إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة عمرو دياب، إقامة حفل غنائي له وسط حضور جماهيري وبتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وذلك خلال الأسابيع المُقبلة.

وستعرض الشركة الفكرة على عمرو، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل.

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