التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
آيات عامر
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لفحص البوست الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود سيدة وأطفالها أسفل كوبري أكتوبر نزلة منطقة العجوزة.

وتوجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان.

وأتخذ الفريق الإجراءات الآتية:-

- أقنع الفريق السيدة بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية. 

-التنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.



التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر
التدخل السريع ينقذ سيدة تفترش كوبري أكتوبر

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