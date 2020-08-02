ارتفاع التقييم العالمي للأكاديمية العربية بالإسكندرية إلى 2294

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية قفزة نوعية فى الترتيب العالمي للجامعات وفقا لتقييم (Webometrics)، في تقييم يوليو 2020 الخاص بالتصنيف الدولي للجامعات.





واحتلت الأكاديمية المركز ألفين و294 من إجمالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم،حيث واصلت تقدمها في التصنيف العالمي Webometrics بعد أن كان ترتيبها ألفين و345 في يناير 2020 من اجمالي 28 ألف جامعة تخضع للتصنيف الدولي.





ويعد نظام تصنيف ويبومترکس « webometrics » أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي ما يزيد عن 30 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات الفنية، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر.





ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الانترنت، ويعتمد في تقييمه على نشاطات الجامعات التى تظهر في موقعها الإلكتروني، وتستند إلى عدد من المعايير منها عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيًا، وحجم وأثر صفحات الويب التابع للجامعة ومدى استخدام اسمها الجامعة الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.



