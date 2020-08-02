في عيد الأضحى.. 3 جرائم قتل مرعبة (وقائع مثيرة)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
شهدت أيام عيد الأضحى، عددا من جرائم القتل التي اندرجت تحت بند "المرعبة" بسبب الطريقة التي ارتكبها بها منفذيها، وكذلك الأسباب التي أسفرت عن تلك الجرائم، سواء كان الخلاف على توزيع الأضاحي أو أسباب نفسية لبعض الأشخاص.

قتل بسبب توزيع لحوم الأضحية
في الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على قتل شقيقه وإصابة شقيقته بسبب الخلاف على توزيع لحوم الأضحية، وقام المتهم بالتعدي على شقيقته وإصابتها بجرح نافذ، تم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام.

ووصلت قوات الشرطة والنيابة لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.

مريض نفسي يقتل والدته
وفي شارع عجيبة ببنها الجديدة بالقليوبية، أقدم شاب مريض نفسى بعد إصابته بحالة هياج، على قتل والدته بعدة طعنات بسكين، فيما ألقى بشقيقه من الدور الرابع، ولكنه سقط على "تندة" حالت دون إصابته بأذى.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "هشام ع" وهو شاب مريض نفسي، نشبت بينه وبين شقيقه "عبد العزيز ع" مشاجرة أثناء إصابة المتهم بحالة هياج، فألقى به من الدور الرابع، فيما وصلت أصوات المشاجرة للأم "جيهان ف" التى حاولت استطلاع الأمر فقام المتهم بطعنها عدة طعنات قاتلة، ما أدى لوفاتها فى الحال.

ذبح أم في الهند.. والسر العلاج
الأمر لم يقتصر على مصر، ففي الهند ذبح شاب والدته بسكين حاد وهي نائمة لأنها كانت تعاني من ألم في كليتها ولا يملكون المال لعلاجها.

ودافع الشاب عن نفسه في التحقيقات قائلا: "لم أقتلها، كنتت أبحث عن شيء يريحها لأني كنت أتألم لها أيضا"، ولكن ذلك الدفاع لم تصدقه المحكمة وقررت معاقبته بالحبس مدى الحياة بسبب جريمته.

أما الشهود علقوا على تلك الجريمة قائلين: "الشاب يبلغ من العمر 32 عام وكان بإمكانه العمل ليحصل على المال ولكنه كان كسولا، ولكنه كان يرفض فرص العمل التي كانت تعرض عليه وكان يفضل التسول.

يذكر أن عيد الأضحى المبارك يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" ما أدى إلى تقليل السعادة بها في مصر ومختلف دول العالم بسبب إجراءات الحكومة لمواجهة الوباء.

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