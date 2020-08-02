إعدم 863 كيلو مواد غذائية متنوعة وتحرر 62 محضر في الدقهلية



وقد تمكنت الحملة من تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة لبعض محلات الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما قامت الحملة بالمرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من تطبيق قرار محافظ الدقهلية من خفض أسعار اللحوم ل٦٠ جنيها "بدلا" من ٧٥ جنيها" وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التى تم اطلقها لتخفيض اسعار اللحوم خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو الجارى.



شهدت محافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت من اعدام 863 كيلو مواد غذائية متنوعة وتحرر 62 محضر في الدقهلية.صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق للاطمئنان على توفير الأطعمة والمشروبات المطابقة للمواصفات الصحية.وأوضح محافظ الدقهلية، قيام الإدارة العامة للطب الوقائي بحملة رقابية للمرور على 214 منشأة غذائية ووحدة صحية ومراكز الأمومة والطفولة ومجازر وحدائق وأماكن تجمعات أسفرت عن اعدام 863 كيلو مواد غذائية ومشروبات وعصائر متنوعة.وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.وأشار محافظ الدقهلية، إلى الإستمرار في تكثيف حملات الطب الوقائي ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن الحملة قامت بسحب 309 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات بالإضافة إلى سحب 1168 عينة غدة درقية من الأطفال حديثي الولادة،وصرف 426 علبة ألبان أطفال،وتم اعدام 683كيلو أغذية و180 لتر عصائر وتحرير 62 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غلق 6 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم المخالفات.نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة استهدفت محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، الكائنة بنطاق الحي.ترأس الحملة، علاء المدنى مدير الإيرادات والشئون الإدارية بحى غرب، وإبراهيم أبو النيل مدير المتابعة، وأحمد سمير مدير البيئة، واحمد عبادة وكيل إدارة الإشغالات.