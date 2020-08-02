تامر حسني يقضي إجازة العيد في الساحل الشمالي برفقة أصدقائه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
حرص الفنان تامر حسني، على السفر للساحل الشمالى برفقة أصدقائه لقضاء إجازة عيد الأضحى بعيدًا عن الضغوط الموجودة فى القاهرة بجانب الاستمتاع بالأجواء الهادئة هناك.

وانتهى فريق عمل فيلم "مش انا" للفنان تامر حسني من تصويره بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن يدخل الفيلم في مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه فى السينمات.

تم تصوير المشاهد الأخيرة بين أبطال العمل في القناطر الخيرية، حيث شهدت القناطر كلمة" فركش" من مخرجة الفيلم ساره وفيق، وحتى هذه اللحظة لا توجد خطة زمنية لعرض الفيلم بالسينمات.

في سياق أخر يشارك الفنان إياد نصار، كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم ويظهر إياد، خلال مشهد محوري مؤثر في إطار العمل، ويترتب عليه مفاهيم كثيرة داخل أحداث الفيلم، والذي قام باختيار إياد، لتجسيد هذا المشهد هو الفنان تامر حسني، لإيمانه الشديد بأنه الأنسب لهذا الدور.

قصة الفيلم تدور حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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