وفاة أخصائي أمراض صدرية بالإسكندرية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية وفاة أخصائي الأمراض الصدرية في مستشفى صدر المعمورة الدكتور محمد ندير، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعت نقابة أطباء مصر وفاة الطبيب"بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محمد ندير توتو أخصائي أمراض الصدر بمستشفي صدر المعموره بالإسكندرية والذي توفي في مستشفي العجمي للعزل بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء"، واشارت النقابة في بيانها أنه الشهيد 134 من أطباء مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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