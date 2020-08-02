سولسكاير يتجه لبديل "دي خيا"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:44 م
دافيد دي خيا
دافيد دي خيا
وكالات
أبلغ أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إدارة الشياطين الحمر، برغبته في ضم بديل للحارس الإسباني دافيد دي خيا.

ويحتاج سولسكاير إلى حارس يعتمد عليه من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن العودة إلى دوري أبطال أوروبا تعد تحديًا يحتاج إلى حارس قوي، مع تراجع أداء دي خيا في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصيحفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد حدد بالفعل الحارس الذي يمكنه منافسة دي خيا بقوة في الموسم المقبل، وهو الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى نادي ليستر سيتي.

ويمتلك كاسبر شمايكل، نجل أسطورة حراسة مرمى مانشستر يونايتد بيتر شمايكل، عقدًا مع ليستر سيتي يمتد حتى يونيو 2023، وهو حارس بمواصفات جيدة، ويمتلك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يعد خيارًا مكلفًا لإدارة مانشستر يونايتد، مثل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والذي يعد أيضًا من أهداف إدارة «الشياطين الحمر».

وتراجع أداء دي خيا بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث انخفضت قيمته، ولم يعد الحارس المؤتمن في نظر سولسكاير، على الرغم من تحديد تعاقده مع مانشستر يونايتد مؤخرًا، وتحديدًا في العام الماضي، والذي جعله أعلى لاعب أجرًا في «أولد ترافورد» براتب صافي يتجاوز 15 مليون يورو سنويًا.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن التعاقد مع كاسبر شمايكل يعد ضروريًا لمانشستر يونايتد، حيث تعتقد إدارة «الشياطين الحمر» أن دين هندرسون الحارس صاحب الـ 23 عامًا، والذي قدم أداءً مميزًا مع شيفيلد يونايتد خلال موسم 2019-2020، لا يزال في مستوى المبتدئين.

ولا يخفي سولسكاير إعجابه بقدرات كاسبر شمايكل، ويرى أنه قادر على أن يكون الحارس الأساسي في مانشستر يونايتد، في ظل أدائه الجيد مع ليستر سيتي ومساهمته الكبيرة في تحقيق «الثعالب» للمفاجأة التاريخية بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي، وقيادة ليستر سيتي إلى ربع النهائي في أول مشاركة في تاريخه بالبطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سولسكاير رياضة بديل دي خيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 23 ساعة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا