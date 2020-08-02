للمحجبات.. اعتمدي هذه الصيحات لصيف 2020 لإطلالة مفعمة بالأنوثة

اعتمدت المحجبات العديد من الصيحات لصيف 2020، وهي صيحات كاجوال شبابية تناسب الجميع في أوقات النهار، لذا نقدم لكم متابعينا الكرام مجموعة صور وتختارين منها ما يناسبكِ.

فساتين محجبات كاجوال للمراهقات

تواجه المحجباتُ المراهقات العديدَ من العقبات في سبيل العثور على الإطلالة الأفضل والأنسب لهن، ولمساعدتهن جمعنا لهن اليوم عدة فساتين كاجوال مناسبة للفصل الحالي؛ ليتألقن بها على طريقتهن في المناسبات البسيطة أو الخروجات اليومية.





فساتين بسيطة للمحجبات

بالنسبة للفساتين الكاجوال، جمعنا لكنّ عدة خيارات، منها فستان زهري مزين بثنيات ناعمة، وفستان أسود مزين بنقط بيضاء وحزام أسود للخصر، وفستان أبيض مزين بقماش ناعم من الحرير، واستوحينا لكُنَّ أيضًا فستانًا أبيض مزينًا بنقط سوداء وحزام من الجلد للخصر، وفستانًا أزرق مصممًا بربطة ناعمة، وآخر أسود مزينًا بأكمام من قماش الدانتيل.





خيارات الفساتين المزينة بالزهور

لإطلالة شبابية مفعمة بالحياة والأناقة، يمكنكن ارتداء فستان زهري مزين بالزهور السوداء، وفستان أسود بزهور بيضاء وأطراف الأكمام من القطن، وآخر باللون البيج مزين بالزهور البنفسجية.





موديلات تنانير محجبات لصيف 2020

تعتبر التنانير بمختلف موديلاتها جزءًا أساسيًّا من إطلالات النساء في فصل الصيف، حيث توفِّر الراحة والأسلوب الشبابي المَرِحَ لإطلالتكِ، لذا جمعنا لكِ عدة موديلات محتشمة ومناسبة للمحجبات مع تنسيقاتها، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسب شخصيتك ومناسبتك.





التنانير المصمَّمة بنفشة خفيفة

تُعتبر التنانير المزينة بنفشة بسيطة من الخيارات المثالية لفصل الصيف، لذا جمعنا لكِ عدة خيارات بهذا الموديل، منها تنورة بيليسيه زهرية مع بلوزة سوداء ناعمة، واخترنا لكِ تنورة زهرية واسعة يمكنك تنسيقها مع قميص جينز أو بلوزة بيضاء بموديل بسيط، أو يمكنك الظهور بتنورة بيليسيه باللون البيج مع بلوزة بيضاء وحجاب زهري، أو تنورة بيضاء مع بلوزة وحجاب باللون الأحمر، أو ارتداء تنورة بطبقات بأحد الألوان الحيادية مع حجاب وبلوزة باللونين الأبيض والأسود.





خيارات التنانير المزينة بزهور

لفصل الصيف، يمكنك اختيار تنانير مزينة بزهور، لمظهر مَرِحٍ وشبابي، كتنسيق تنورة زهرية ومزينة بزهور بيضاء مع بلوزة بيضاء ناعمة، أو التأنق بتنورة زهرية بيليسيه مزينة بزهور زرقاء وفوشيا مع قميص أبيض وحجاب زهري، كما يمكنك الظهور بتنورة زرقاء مزينة بزهور بيضاء مع بلوزة بيضاء وحجاب أزرق.



