كواليس اجتماع فايلر مع نجوم الأهلي في مران اليوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:43 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في مران اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

وتشهد المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعبين بجانب الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

ويعود الفريق للتدريبات الجماعية مساء اليوم، عقب حصولهم على راحة سلبية لمدة 48 بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

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