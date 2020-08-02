إحدى شركات المحمول تدرس إقامة حفل جمهوري لـ عمرو دياب

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تدرس إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة عمرو دياب، إقامة حفل غنائي له وسط حضور جماهيري وبتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وذلك خلال الأسابيع المُقبلة.



وستعرض الشركة الفكرة على عمرو، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل.



وانتهى دياب، مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة استعدادًا لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحمل الأغنية عنوان غريب سيحدث جدلًا فور طرحها.



وبدأ دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان، ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.



في سياق أخر طرح دياب، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان يا بلدنا يا حلوة، الأغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة وعدد من المناطق الأخرى وذلك تحت إشراف المخرج طارق العريان

