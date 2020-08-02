إحدى شركات المحمول تدرس إقامة حفل جمهوري لـ عمرو دياب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تدرس إحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة عمرو دياب، إقامة حفل غنائي له وسط حضور جماهيري وبتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وذلك خلال الأسابيع المُقبلة.

وستعرض الشركة الفكرة على عمرو، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل.

وانتهى دياب، مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة استعدادًا لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحمل الأغنية عنوان غريب سيحدث جدلًا فور طرحها.

وبدأ دياب، بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان، ويطلب دياب، يوميًا من الشعراء، والملحنين الذين يتعامل معهم، أفكار جديدة ومختلفة ليضمها للألبوم، الذي لم يستقر حتى الآن على موعد لطرحه.

في سياق أخر طرح دياب، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان يا بلدنا يا حلوة، الأغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة وعدد من المناطق الأخرى وذلك تحت إشراف المخرج طارق العريان

أخبار تهمك

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ أقل من ساعتين

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا