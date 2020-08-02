سكودا تكشف عن سيارتها "كاميك" لأول مرة بالسوق المصري.. اعرف أسعارها

كشفت شركة كيان إيجيبت وكيل سيارات سكودا في مصر، عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "كاميك" في أول ظهور لها بالساحل الشمالي.





وتقدم كاميك بأبعاد 4.24 متر للطول و 1.98 متر للعرض، ارتفاعها عن الأرض 1.55 متر، قاعدة العجلات 2.65 متر، تتسع مساحة تخزين كاميك الخلفية لـ 400 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.





وتقدم كاميك في مصر مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، عزم أقصى 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة بالدقيقة، يتصل محرك كاميك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع كاميك من الثبات حتى 100كم/س خلال 11.9 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 183 كم/س، تستهلك كاميك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100كم.





وجهزت نسخة كاميك المقدمة في مصر بباقة من مواصفات الأمان لحماية السائق والركاب في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافةإلى وسائد هوائية جانبية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESC، نظام مساعدة الفرامل BA، ونظام الحفاظ على مسار السيارة من الانزلاق ASR، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وأمامية، حساسات للمطر.





وجهزت مقصورة كاميك بمجموعة من التجهيزات ابرزها شاشة ترفيهية وسطية تعمل باللمس قياس ٨ بوصة تدعم توصيل Apple Car play وتوصيل بواسطة USB، مقاعد كهربائية للسائق مدعمة بخاصية الذاكرة، كاميك توفر راحة القيادة بتجهيزها بخاصية محدد ومثبت للسرعة، جهزت السيارة بشاحن لاسلكي لشحن الاجهزة الذكية، فتحة سقف.





وتقدم كيان كاميك بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 370 ألف جنيه، تصل لـ 440 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، تقدم السيارة بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.