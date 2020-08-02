سكودا تكشف عن سيارتها "كاميك" لأول مرة بالسوق المصري.. اعرف أسعارها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:31 م
سكودا كاميك
سكودا كاميك
كشفت شركة كيان إيجيبت وكيل سيارات سكودا في مصر، عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "كاميك" في أول ظهور لها بالساحل الشمالي.

وتقدم كاميك بأبعاد 4.24 متر للطول و 1.98 متر للعرض، ارتفاعها عن الأرض 1.55 متر، قاعدة العجلات 2.65 متر، تتسع مساحة تخزين كاميك الخلفية لـ 400 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

وتقدم كاميك في مصر مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، عزم أقصى 155 نيوتن متر بين 3800 و4000 لفة بالدقيقة، يتصل محرك كاميك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع كاميك من الثبات حتى 100كم/س خلال 11.9 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 183 كم/س، تستهلك كاميك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100كم.

وجهزت نسخة كاميك المقدمة في مصر بباقة من مواصفات الأمان لحماية السائق والركاب في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي بالإضافةإلى وسائد هوائية جانبية، أنظمة الفرامل المساعدة ABS وESC، نظام مساعدة الفرامل BA، ونظام الحفاظ على مسار السيارة من الانزلاق ASR، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وأمامية، حساسات للمطر.

وجهزت مقصورة كاميك بمجموعة من التجهيزات ابرزها شاشة ترفيهية وسطية تعمل باللمس قياس ٨ بوصة تدعم توصيل Apple Car play وتوصيل بواسطة USB، مقاعد كهربائية للسائق مدعمة بخاصية الذاكرة، كاميك توفر راحة القيادة بتجهيزها بخاصية محدد ومثبت للسرعة، جهزت السيارة بشاحن لاسلكي لشحن الاجهزة الذكية، فتحة سقف.

وتقدم كيان كاميك بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 370 ألف جنيه، تصل لـ 440 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، تقدم السيارة بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عربيه عربية سياره سيارة سيارات سكودا سيارات سكودا كاميك 2020 سكودا السيارات اخبار السيارات

أخبار تهمك

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

منذ أقل من ساعتين

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 23 ساعة

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر ومواصفات جاك S2 موديل 2018

تعرف على سعر ومواصفات "جاك S3" موديل 2018

تعرف على مواصفات وأسعار "نيسان صيني".. الأكثر مبيعًا في مصر 2018

سيارات تراجعت أسعارها في أول أسبوع من يوليو.. تعرف على الأسعار الجديدة والمواصفات

على الرغم من اختلاف العلامة التجارية.. 4 سيارات رياضية في مصر بنفس المحرك والشاسيه

أسعار ومواصفات.. أبرز 5 سيارات "هجينة" متوفرة بالأسواق المصرية هذا العام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

01:00 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

خبر سار في الزمالك قبل مواجهة المصري

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا