الأربعاء.. بلاك تيما يضئ الشمعة الـ16 في دار الأوبرا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يحتفل فريق بلاك تيما بمرور 16 عام علي تاسيسه فى دار الاوبرا المصرية حيث يقدم حفلا فى الثامنة مساء الاربعاء 5 أغسطس على مسرح النافورة يضم باقة من أعماله الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات واحلام جيل الشباب منها في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة اعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك اوورد للشرق الاوسط،

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