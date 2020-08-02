رئيس أقسام المناعة بعين شمس يكشف سبب تراجع إصابات كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نتائج إصابات فيروس كورونا الحالية تعبر عن نجاح المنظومة الصحية في احتواء تفشي وباء كورونا.





وأكد "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تراجع إصابات فيروس كورونا جاء نتيجة مجهودات التي قامت بها جميع الجهات بداية من رئيس الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب مشاركة وتعاون كافة الوزارات في عمل الإجراءات الاحترازية.





وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تراجع الإصابات جاء نتيجة زيادة وعي المواطنين، معقبًا: "إحنا في حرب مع الفيروس، ومثلما هناك مواطن تدعمه الدولة بالإجراءات والمواطن يلتزم، لكن هناك دراسات حالية تقوم على نشاطات الفيروس وتحوراته".





ونوه، بأن تجار الأزمات والقنوات الإخوانية يدعموا الفيروس ويساهموا في دفع المواطنين لتقليل الالتزام بإجراءات الوقاية نتيجة شعور المواطن بأمان غير حقيقي، مناشدًا المواطنين باستمرار الالتزام في الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.



