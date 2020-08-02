رئيس أقسام المناعة بعين شمس يكشف سبب تراجع إصابات كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن نتائج إصابات فيروس كورونا الحالية تعبر عن نجاح المنظومة الصحية في احتواء تفشي وباء كورونا.

وأكد "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تراجع إصابات فيروس كورونا جاء نتيجة مجهودات التي قامت بها جميع الجهات بداية من رئيس الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب مشاركة وتعاون كافة الوزارات في عمل الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تراجع الإصابات جاء نتيجة زيادة وعي المواطنين، معقبًا: "إحنا في حرب مع الفيروس، ومثلما هناك مواطن تدعمه الدولة بالإجراءات والمواطن يلتزم، لكن هناك دراسات حالية تقوم على نشاطات الفيروس وتحوراته".

ونوه، بأن تجار الأزمات والقنوات الإخوانية يدعموا الفيروس ويساهموا في دفع المواطنين لتقليل الالتزام بإجراءات الوقاية نتيجة شعور المواطن بأمان غير حقيقي، مناشدًا المواطنين باستمرار الالتزام في الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المصر فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أقسام المناعة أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

عملاق أوروبي يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ ساعة

مصدر بالأهلى يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة تولي تاكيس قطاع الناشئين

منذ ساعة و 18 دقيقة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ ساعتين

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 22 ساعة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري لضم القناص

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

جاتوزو يتحدث عن ميسي قبل صدام نابولي وبرشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ ساعتين

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة: الإصابة بكورونا قد تؤدي إلى أعراض وخيمة (فيديو)

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

رئيس أقسام المناعة يفجر مفاجأة صادمة عن مدة بقاء كورونا (فيديو)

رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: قد نصل لـ50 ألف إصابة بكورونا (فيديو)

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير الكمامة على كورونا (فيديو)

أستاذ مناعة يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

12:16 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا