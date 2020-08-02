محمد الحلو يحيي حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا في هذا الموعد

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يستعد المطرب محمد الحلو، لإحياء حفلاً غنائيًا في أحد المسارح الخاصة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري.





ومن المتوقع أن يقدم محمد الحلو خلال الحفل مجموعه مميزة من أغانيه الرائعة منها "الوسية"، وهي من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"يا حبيبى كان زمان" وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم،

وألحان وليد فايد، أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي.





وسيقدم أيضًا أغنية"يا حبايب مصر" للراحلة شادية، وهي من كلمات مصطفى الضمراني وألحان حلمي بكر، و"أهيم شوقًا"،وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبي،و"عظيمة يا مصر" وهي من كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافي.





