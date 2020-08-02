عاجل.. وفاة الفنانة سامية أمين

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

توفيت صباح اليوم الفنانة سامية أمين زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


ولدت الفنانة الراحلة سامية أمين يوم 14 مارس عام 1945، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية.
ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها:قصة الأمس، الضوء الشارد، حضرة المتهم أبي، بابا نور، سوق الزلط، الملك فاروق، عيش أيامك، أولاد الأكابر، المصراوية، عفريت القرش، حق مشروع، بشرة سارة، .




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