يارا تشارك حسين الجسمي حفل خيري في أوبرا دبي



تألق كل منهما في الحفل وقدما مجموعة كبير من الأغاني وسط جميع الحاضرين.



وقدم الجسمى خلال الحفل أبرز أغانيه منها "أبكي أغاني" و"دنيا" و"إلاّ أنت" و"أربعين" و"اصعد بعزمك"، و"نصف الفراق"، و"بنعدي"، و"الحساس"، "روح العشق"، و"متحدين ومتحدين".





تألقت النجمة اللبنانية يارا فى حفل "العيد والعطاء" الخيري والذي أقيم مساء أمس فى دار أوبرا دبي، بمشاركة النجم حسين الجسمي، وذلك بعد غياب عن مقابلة الجمهور فى الحفلات بسبب جائحة كورونا.وتم تخصيص أرباح الحفل بالكامل لحملة اليونيسف "رؤية جديدة" لصالح الأطفال المتضررين من فيروس كورونا.