"فيفا" يعلن بقاء إنفانتينو في منصبه رغم اتهامات الفساد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:51 م
انفانتينو
انفانتينو
وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقاء رئيسه جياني إنفانتينو على الرغم من توجيه اتهامات عديدة له بالفساد.

وقال "فيفا" في بيان نشرته وكالة "نوفستي" إن بإمكان إنفانتينو البقاء في منصبه ويجب ألا يجبر على ترك منصبه.

وأضاف: "رئيس الفيفا يخضع لتحقيق جنائي من قبل السلطات القضائية السويسرية، لكن لم يتم اتهامه أو إعلان أنه مذنب بأي شيء، سيواصل الفيفا ورئيسه التعاون الكامل مع السلطات القضائية في سويسرا حتى انتهاء هذه التحقيقات".

وتم فتح قضية جنائية في سلوك إنفانتينو، من قبل مدع خاص سويسري، الخميس الماضي، على خلفية اجتماعات سرية مع المدعي العام للبلاد، الذي يقود تحقيقا مترامي الأطراف في فساد متعلق بكرة القدم.

وأكد الاتحاد في بيانه على قناعته ببطلان الاتهامات بقوله: "الفيفا مقتنع أنه في نهاية التحقيقات سيتم التأكد من أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في تأدية واجباته الائتمانية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة انفانتينو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

منذ ساعة الا ربع

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ ساعة و 7 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

منذ 37 دقيقة

فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

منذ أقل من ساعة

جاتوزو يتحدث عن ميسي قبل صدام نابولي وبرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

مصدر بالأهلى يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة تولي تاكيس قطاع الناشئين

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري لضم القناص

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:39 م

عاجل.. بيان مهم من مصر يخص السودان بشأن انهيار سد "بوط"

عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

12:35 م

بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

12:46 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

12:16 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا