عرض أولى حلقات "مدرسة الحب 3" على osn الليلة.. وتامر حسني يضع صوته على التتر



ويضم "مدرسة الحب3"، باقة من أهم نجوم الدراما أبرزهم أمير كرارة، وخالد الصاوي، ومي سليم، ومحمد لطفي، ولقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه عدة أغاني داخل أحداث المسلسل..



ويقدم أغنية التتر النجم تامر حسني، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هيثم راضي، وتم تسجيلها داخل ستديو TH PRODUCTION كما تقدم النجمة كارول سماحة، أغنية خاصة بحكايات الفنانة جومانا مراد ، بعنوان "قلبي وقع"، من كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم.



جدير بالذكر أن مسلسل "مدرسة الحب3" بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.







يعرض مساء اليوم في تمام الساعة السادسة الحلقة الأولى من الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب" بطولة جومانا مراد، وبمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي وذلك عبر شبكة osn.