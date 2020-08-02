في العيد.. الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كميات متنوعة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





ونجحت في ضبط أحد الأشخاص، بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته (6 قالب لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





وقامت بضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





واستطاعت ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته ( 3 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الأفيون وزنت 2،500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).





وأثمرت الحملات عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما ( 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 750 جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس).





كما تم ضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتها (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،600 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس وزنت 20 جرام – 1380 قرص مخدر لعقار الترامادول – 700 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 405 قرص لعقارى "أموتريل – أبتريل" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – أدوات التعاطى ).





وتم ضبط شخصين، بدائرة قسم شرطة التجمع بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 75 جرام – كمية لمخدر الكوكايين وزنت 25 جرام - كمية لمخدر إم دى إيه "المادة الفعالة لأقراص الإكستاسى" وزنت 10 جرام -مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 ميزان حساس).





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.