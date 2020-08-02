عاجل.. الكويت تبلغ مصر بمراجعة وقف رحلات الطيران

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما. 

وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة. 

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.

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