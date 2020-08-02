التنمية المحلية: "مشروعك" ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بـ 14 مليار و634 مليون جنيه يتم بالشراكة مع 6 بنوك وطنية، و260 مقر على مستوى الجمهورية لتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم العمل على تطوير هذا المقرات ورفع كفاءة تدريب وتطوير القائمين على هذه المقرات منذ عامين، بما ساهم في تقديم تدريب شامل للمستفيدين من برنامج "مشروعك" خاصة فيما يتعلق بدراسة الجدوى، والرخص المؤقتة لاستخراج الرخص الدائمة، وتعزيز ثقافة العمل وريادة العمل للخروج من الشريط الضيق الخاص بالوظائف الحكومية.





وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية أكد على التزام جميع المحافظات المصرية بتأجيل سداد قروض مشروعك اعتبارًا من مارس الماضي ولمدة 6 أشهر مع عدم فرض أي غرامات تأخير، ضمن توجهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





ولفت "قاسم"، إلى أنه في صعيد مصر وخاصة المنيا تم تنفيذ ما يتجاوز 17.7 ألف مشروع بقروض تتجاوز 1.7 مليار جنيه، ووفرت أكثر من 69 ألف فرصة عمل، ونفس الأمر بالنسبة لسوهاج والمحافظات الحدودية، مشددًا على أن هذه المشروعات تهدف لتعزيز التنافسية للمحافظات الحدودية.





وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) ساهم خلال شهر أبريل الماضي في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض بلغت 378 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 19 ألف فرصة عمل للشباب، موضحًا أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الاساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.





وأشار اللواء محمود شعراوي إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض ( مشروعك) اعتبارًا من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.





وأوضح اللواء شعراوي أن ( مشروعك ) ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير أكثر من 770 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 142 ألفًا و633 مشروعًا بقروض 13،7 مليار جنيه لافتًا الى أن (مشروعك ) يعمل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينفذها البنك المركزي المصري لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.





وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوي بشأن مبادرة ( مشروعك) عن تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذًا للمشروعات بعدد تجاوز 17 ألف مشروع بقروض 1،6 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 94 ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15 ألف مشروع بقروض مليار و48 مليون جنيه ووفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.





كما أوضح التقرير أن محافظة سوهاج نفذت 14 ألفًا و700 مشروعًا بقروض 1،4 مليار جنيه وفرت حوالى 77 ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12 ألف مشروعًا بقروض 1،1 مليار جنيه وفرت 61 ألف فرصة عمل.





وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقرًا تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالبًا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.