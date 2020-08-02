"هسفركم برا مصر".. الأموال العامة تضبط نصابا في الغربية

نجح رجال مديرية أمن الغربية، في ضبط شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.





وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية، بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم تجارة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال عليهم، بزعم السفر لبعض الدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم بها، والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ (6 آلاف دولار أمريكي) كمقدم لمبلغ ( 15000 خمسة عشر ألف دولار أمريكى) وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





وفي سياقٍ متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص - له ملعلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ ( 100،000 جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها وإعطائه عقود عمل وسمات دخول "مزورة" وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على عقود العمل وسمات الدخول من أحد الأشخاص (صاحب شركة تنمية بشرية وإلحاق العمالة بالخارج "مغلقة حاليا "، كائنة بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة "جارى ضبطه".





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.





وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



