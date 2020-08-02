محمد منير يتعاون مع الشاعر راؤول في ألبومه الجديد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهى الفنان محمد منير من اختيار أغنية جديدة تنضم لأغاني ألبومه المُقبل والمقرر طرحه في نهاية العام الجاري حيث تعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول لأول مرة.

تتسم الأغنية بالطابع المبهج واللون المختلف كما اعتاد الجمهور من الفنان محمد منير وهي من توزيع الموزع عمر اسماعيل.

جدير بالذكر أن الشاعر راؤول ينتظر طرح أحدث أعماله الفنية خلال العام الحالي مع كبار النجوم أبرزهم الفنان تامر حسني والنجمة رنا سماحة، وهايدي موسى ونداء شرارة.

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