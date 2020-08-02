ضبط 3 أشخاص لسرقتهم سيارة آخر بالإكراه في بني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة أجرة كرهًا عن قائدها تحت تهديد السلاح.





وتبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف من سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، أنه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسي" ملكه بالطريق الزراعي بدائرة المركز، استقل معه شخص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وبالطريق طلب منه اصطحب شخصين آخرين، وعقب استقلالهما السيارة قاموا بتهديده بسلاح نارى ومطواة واستولوا منه على السيارة المشار إليها وهاتفه المحمول وهربوا.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة (4 أشخاص) "لثلاثة منهم معلومات جنائية".





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم (مسدس صوت - سلاح أبيض "مطواة") المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهم بالاستيلاء على السيارة، وإخفائها لدى أحدهم لحين مساومة مالكها على إعادتها له نظير تحصلهم على مبلغ مالي، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وأقروا بتخلصهم من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.





جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.