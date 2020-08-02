ضبط شخص لمحاولته تهريب سلاح ناري عبر ميناء سفاجا البحري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تهريب قطعة سلاح نارى داخل أمتعة شخصية عبر ميناء سفاجا البحرى.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء سفاجا ميناء سفاجا البحرى، مفادها إعتزام سائق خاص وكيلًا عن أحد الأشخاص (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية) بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة بمشمول رسالة أمتعة شخصية محملة عبر الميناء قادمة من إحدى الدول العربية. 

على الفور تم تشكيل لجنة أمنية بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط سلاح نارى (طبنجة - بالخزينة الخاصة بها) "أجنبية الصنع ومحظور إستيرادها" بداخل حقيبة ضمن مشمول الرسالة المشار إليها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مجابهة محاولات جلب وتهريب البضائع الأجنبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.


وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".


وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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