الزمالك يرفع عرضه لحسم صفقة نجم بيراميدز

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

مفاوضات الزمالك مع بيراميدز لضم نبيل دونجا

 

تواصل إدارة الزمالك، مفاوضاتها مع نظيرتها في بيراميدز، لبحث التعاقد مع نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

من جانبه كشفت مصادر صحفية، عن رفع مسؤولي الزمالك قيمة عرضهم المالي، لبيراميدز، من أجل ضم النجم الدولي نبيل دونجا، لاعب وسط الفريق السماوي.

 

وأوضحت المصادر، أن الزمالك تقدم بعرض جديد قيمته 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل دونجا، بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

 

وفي سياق متصل اقترح مسؤولي الزمالك خصم 8 ملايين جنيه والتي قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري إلزام أحمد الشناوي حارس الفريق دفعها للقلعة البيضاء، من قيمة صفقة انتقال دونجا إلى القلعة البيضاء.

 

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

 

وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-

 

الزمالك × المصري .. استاد الجيش .. الجولة الـ14 .. 6 أغسطس

 

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

 

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

 

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

 

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

 

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.

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