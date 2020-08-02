بعد فشل ضم موليكا.. الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المهاجم السوبر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

 

الأهلي يبحث عن بديل موليكا

 

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للبحث عن بديل لصفقة المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب تي بي مازيمبي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

 

وكان جاسكون موليكا، قد وافق على عرض ليل الفرنسي، مفضلا الذهاب للاحتراف الأوروبي على ارتداء قميص النادي الأهلي، وهوا ما دفع مسؤولي الأخير للبحث عن بديل قوي.

 

من جانبه يخطط أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لبحث عدد من السير الذاتية لمهاجمين أفارقة، لعرض الأقوى على المدرب السويسري رنيه فايلر، لاختيار الأفضل للانضمام إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

ويحاول مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، إقناع المدرب السويسري رنيه فايلر، بعودة المهاجم المغربي وليد أزارو، بعد انتهاء إعارته لفريق الاتفاق السعودي.

 

الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر، قد رفض عودة أزارو إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لأسباب فنية بحتة.

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