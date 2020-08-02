ميلان يخطط لضم نجم توتنهام

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يخطط فريق ميلان للتعاقد مع أحد نجوم نادي توتنهام، في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

 

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فأن الروسونيري يبحث عن ظهير أيمن جيد، في ظل الأخطاء المتكررة من الثنائي، أندريا كونتي ودافيد كالابريا، خلال الموسم الحالي.

 

وأشارت الشبكة إلى أن سيرجي أورييه لاعب توتنهام، كاد أن يرحل عن توتنهام الصيف الماضي، كما تم إسقاطه من حسابات الفريق في بداية الموسم الحالي، من قبل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو.

 

لكن اللاعب الإيفواري عاد للصورة، تحت قيادة المدير الفني المخضرم، جوزيه مورينيو.

 

وأوضحت "سكاي سبورتس" أن توتنهام لا يمانع حاليًا في رحيل أورييه، والتعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل.

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