ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، حسم مصير جناح الفريق الدولي رمضان صبحي لاعب المارد الأحمر المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

 

مصير رمضان صبحي

 

تحدثت مصادر صحفية، عن مصير رمضان صبحي، جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وتحدثت تقارير صحفية، عن تلقى رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عرضًا نادي أولمبياكوس اليوناني من أجل شراء اللاعب الدولي.

 

وأوضحت المصادر أن إن رمضان صبحي لديه عرض رسمي من نادي أولمبياكوس اليوناني، لكن الجناح الدولي غير متحمس لفكرة اللعب في اليونان من الأساس ويرى أنها بعيدة عن طموحاته.

 

وذكرت صحيفة «protathlitis» اليونانية، أن مسؤولي نادي أولمبياكوس اليوناني، لديهم الرغبة في التعاقد مع رمضان صبحي، وأن عرض أولمبياكوس يصل إلى مليون و300 ألف يورو للفوز بخدمات اللاعب المصري.

 

الجدير بالذكر أن، مسؤولي النادي الأهلي، يحاولون إقناع إدارة هيدرسفيلد تاون الانجليزي بتخفيض مطالبها المالية لشراء صبحي، بصورة نهائية في ظل تمسكها بالحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني فيما وقف آخر عرض للأحمر عند 3 ملايين جنيه إسترليني فقط.

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