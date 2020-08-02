سر فشل انتقال أوباميانج إلى تشيلسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن سر فشل انتقال الجابوني أوباميانج، مهاجم آرسنال، إلى تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أوباميانج كان يريد الرحيل بالفعل عن آرسنال خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشارت إلى أن وكلاء اللاعب الجابوني تواصلوا مع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، لحسم الصفقة في يناير الماضي.

وأوضحت أن لامبارد في ذلك الوقت جمد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ولم يكن تعاقد بعد مع تيمو فيرنر من لايبزيج.

وقالت الصحيفة، إن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق خلال الشتاء المنصرم، بسبب طلب أوباميانج لراتب يجعله الأعلى في تاريخ النادي.

وأضافت أن تشيلسي لا يزال حريصًا على ضم أوباميانج، لكن على اللاعب أن يتخلى عن مطالبه المالية الضخمة.