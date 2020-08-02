نجلة هيفاء وهبي وحفيدتها يشعلان السوشيال الميديا في أحدث ظهور لهما

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت نجلة هيفاء وهبي زينب فياض، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نشر مجموعة صور جديدة لها برفقة طفلتيها.


وظهرت زينب، خلال الصور مرتدية:"فستانًا باللون البرتقالي بينما تقف في أحد الحدائق".


وعلقت فياض، على الصور قائلة:"أفرح واملا الدنيا أماني".


وأضافت:"لحتى قبلت تتصوّر بنتي دانيلا اشترطت عليي البس متلها ورحنا ندور بالسوق اي شي لونه بينك والأهم على ذوقها شو اعمل حاكمة فيني وبالعيلة كلها الله يحميها بسببها طالعة بالصورة أختهم مش امهم".

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