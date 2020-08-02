جيرارد: صلاح أعظم إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي

خرج ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب رينجرز الاسكتلندي، بتصريح مثير بعدما أكد أنّ نجمنا المصري محمد صلاح، هداف الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل صلاح مسلسل التألق للعام الثالث على التوالي مع ليفربول وسجّل 19 هدفًا، ليُساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول مُنذ 30 عامًا.

وقال جيرارد في تصريح مُقتضب نقلته شبكة "senego" الإفريقية: "مو صلاح؟ إنه أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

صلاح مع ليفربول وتشيلسي خاض 121 مُباراة في البريميرليج، وسجّل 75 هدفًا، وقدم 33 تمريرة حاسمة.