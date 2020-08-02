بيراميدز يوافق على انتقال نجمه إلى الزمالك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

بيراميدز يوافق على انتقال دونجا للزمالك

 

وافق مجلس إدارة نادي بيراميدز على انتقال نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، لصفوف نادي الزمالك بدايةً من الموسم الجديد.

 

وكان نبيل عماد دونجا على وقع على عقود انضمامه للزمالك قبل أسابيع ماضية، قبل أن تبدا مرحلة التفاوض بين إدارة الناديين.

 

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن أن دونجا قد أبلغ زملائه في الزمالك على موافقه ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد.

 

وفي سياق متصل اقترح مسؤولي الزمالك خصم 8 ملايين جنيه والتي قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري إلزام أحمد الشناوي حارس الفريق دفعها للقلعة البيضاء، من قيمة صفقة انتقال دونجا إلى القلعة البيضاء.

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