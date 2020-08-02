باسل خياط يودع والده بكلمات مؤثرة

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ودع الفنان باسل خياط، والده الذي توفى منذ ساعات قليلة بكلمات مؤثرة نشرها على حسابه الشخصي، عبر خاصية "الأستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب باسل،:"ابي كنت اتمنى ان تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل ان ترحل وفق (مجلة لها).



وأضاف: وداعا للرجل الأول في حياتي، وداعا لحنانك الأبدي، وداعا سمير خالد الخياط ابو باسل".



وختم قائلا: "رحمك الله وادخلك فسيح جنانه. انا لله وانا اليه راجعون"، طالبا من الجمهور قراءة سورة الفاتحة عن روحه والدعاء له.







وحرص عدد كبير من نجوم الوطن العربي، على نعي وفاة الفنان باسل خياط، منهم الفنان تيم حسن، الذي نشر تويته، على حسابه، بموقع "تويتر" قائلًا:"تعازي لصديقي الغالي باسل خياط بوفاة والده..رحمه الله رحمة واسعة وأسكنة فسيح جناته..الشام قاتمة اليوم برحيل واحد من كبار عشاقها الرجل الدمشقي الأصيل الطيب المضياف والحنون..إن لله وإنا إليه راجعون".