جاتوزو يتحدث عن ميسي قبل صدام نابولي وبرشلونة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حرص جاتوزو، المدير الفني لنابولي، عن الحديث حول مباراة فريقه أمام مضيفه برشلونة، على ملعب كامب نو، المقررة السبت المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين (1-1)، على ملعب سان باولو.

 

وعلق جاتوزو بشأن ليونيل ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل البلاي ستيشن لابني، ليلعب مباراة بين نابولي وبرشلونة".

 

وتابع: "حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل 10 أو 15 كيلوجرامًا من الآن".

 

وتابع: "ستكون مباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في وجوب تسجيل الأهداف، لكن لا بد من الوصول إلى كامب نو برؤوس مرفوعة".

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