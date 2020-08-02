روسيا: 5427 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالي لـ850 ألفا





أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 5427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 5462 في اليوم السابق، لترتفع الحصيلة إلى 850870 حالة.





وأفادت النشرة اليومية لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي الوفيات وصل إلى 14128 بعد تسجيل 70 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 95 حالة في الإحصائية السابقة.





وبتماثل 3649 مريضا للشفاء خلال آخر 24 ساعة بلغ إجمالي المتعافين 650173 شخصا.





وحسب بيانات المركز، فإن 28,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.





وشهد معدل الحالات اليومية في العاصمة موسكو تراجعا طفيفا مع تسجيل 664 إصابة و12 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 690 إصابة و13 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ بذلك الحصيلة 242713 حالة، منها 4485 وفاة.





وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 181342 بعد تسجيل 761 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



