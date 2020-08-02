"الرياضة" تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل بدء المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" والحجز للمواطنين، والتي ستبدأ يوم 6 أغسطس المقبل، وتتضمن طرح 1400 دراجة، من خلال تصنيع الهيئة العربية للتصنيع، معقبًا:" هذه الدراجة صناعة مصرية 100%".

وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال مشروع قومي عن اللياقة البدنية والصحية، والدراجة أهم أهدافها الحفاظ على صحة ولياقة المواطنين، كما تعتبر وسيلة اقتصادية سهلة جدًا في ممارستها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن سعر الدراجة اقتصادية بدعم أحد البنوك الوطنية، وهي نوعين الأولي جبلى وسعرها 1932 جنيه، وأخرى خاصة رياضية بشكل أكبر 2362 جنيه،، معقبًا: "ننتظر كل المواطنين يوم 6 أغسطس، والعجل هيكون جاهز بعد إتمام الحجز، ويمكن التقسيط".

وأوضح "فوزي"، أن "دراجتك صحتك" ستكون في متناول جميع فئات الشعب المصري، وتم البدء في تنفيذ المبادرة بالمرحلة الأولي التي تضمن طرح ألف دراجة، وخلال ثلث ساعة تم حجز الألف دراجة وتم توزيعها بمركز شباب الجزيرة".

والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وبحث الجانبان الخطوات التنفيذية للإسراع بتنفيذ مراحل مبادرة «دراجتك... صحتك»، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

تأتي تلك المباحثات في إطار التعاون المثمر بين الجانبين في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصري تحت شعار "دراجتك... صحتك".

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى نجاح مبادرة "دراجتك... صحتك" انطلقت من رؤية القيادة السياسية والتوجيهات الخاصة بتبني المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين ولياقتهم البدنية.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت في التنفيذ الفوري لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في طرح الدراجات من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات سواء الممارسة الرياضية أو التنقل للمسافات أطول نسبيًا والخاصة بالعمل أو المدارس والجامعات للطلاب، وذلك في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المطلوبة في التباعد الاجتماعي، ولما لها من عوائد قوية على البنية الصحية للشباب المصري.

وأكد "صبحي" أهمية مبادرة "دراجتك... صحتك"، التي تأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية في جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية، وجعلها أسلوب حياة للمواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم تسهيلات للأسرة المصرية للحصول على الدراجة الخاصة من خلال المؤسسات المصرفية الوطنية المصرية، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تخصيص عدد من مبادرة "دراجتك صحتك" للمرأة، تشجيعا لها لممارسة الرياضة بطريقة سليمة وآمنة.

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