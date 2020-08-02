دينا حايك تعتذر لمهورها بعد دخول والدها المستشفى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلنت الفنانة دينا حايك عن تعرض والدها لأزمة صحية ودخوله الى المستشفى وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت دينا حايك قائله: " بعتذر على معايدتي المتأخرة لكم بحلول عيد الأضحى المبارك، بسبب ظروف تواجد والدي بالمستشفى، وبعتذر عن غيابي عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، بحبكم".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يشفيه يارب ويخفف عنه تعبه".

يذكر أن دينا حايك، قامت بتصوير أغنية جديدة بعنوان "ما تعيشا كتير" في كييف أوكرانيا على مدار يومين من إنتاج كابانا للإنتاج والتوزيع الفني، وإخراج زياد خوري، واشراف ايلي خوري، و التي ستطرح قريبا على القنوات العربية وجميع السوشيل ميديا.

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