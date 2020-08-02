تنتقل بعدة طرق.. ما هي عدوى السالمونيلا المنتشرة بالعالم؟

في 30 ولاية أمريكية تنتشر عدوى خلال الفترة الحالية يطلق عليها "السالمونيلا" حيث أصابت حوالي 400 شخص، حسب ما أعلنت قناة "سي بي إس" الأمريكية التلفزيونية.





وتفصيلا، تم حاليا تسجيل 396 حالة إصابة بالسلمونيلا في الولايات المتحدة، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المرض، وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية البصل الأحمر الذي تزرعه شركة "طومسون الدولية"، ومقرها كاليفورنيا، كمصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة.





وتنتشر العدوى في عدد من دول العالم على رأسها كندا ففي الأيام الأخيرة، أعلنت وکالة الصحة العامة الکندیة PHAC عن ظهور 59 إصابة ببکتیریا السالمونیلا خمس مقاطعات کندیة ویبدو أن الإصابات مرتبطة بانتشار المرض الولایات المتحدة، لکن المصدر لم یتم تحدیده بعد.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن تلك العدوى التي انتشرت في 30 ولاية أمريكية خلال الفترة الأخيرة:





- هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي. عادةً ما تعيش بكتيريا السالمونيلا في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويتم إراقتها من خلال البراز.





- يصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث.





- لا يعاني الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض. ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة، ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين.





- المشاكل الصحية تزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا عن طريق إضعاف الجهاز المناعي، وتلك المشكلات هي: الإيدز، مرض فقر الدم المنجلي، مرض الملاريا.





- هناك فئات هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى السالمونيلا وعرضة لخطر أكبر للوفاة أو مضاعفات خطيرة بسبب عدوى السالمونيلا:كبار السن، الرضع والأطفال الصغار، النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، والأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة.





- يعد الأطفال دون 5 سنوات والبالغون فوق 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد.





- هناك طرق للوقاية منه هي: غسل اليد بعد استعمال المرحاض أو تنظيف حيوانك الأليف أو تغيير حفاض طفلك أو التعامل مع اللحوم النيئة، الفصل بين أصناف الطعام المختلفة في الثلاجة قدر الإمكان، استخدام ألواح تقطيع مختلفة للسلطات عن تلك التي تستخدمها للحوم، تجنب تناول البيض النيء، غسل الخضراوات والفواكه جيدًا قبل تناولها، طهي الطعام جيدًا، خاصة اللحوم.



