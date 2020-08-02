تموين الجيزة: السلع الاستراتيجية تكفي من 6 أشهر إلى سنة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالجيزة، توافر كافة السلع التموينية في منافذ التموين، رغم إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن جمعيات ومكاتب التموين تعمل بنسبة 100%.

وقال "الدجوي"، خلال حواره مع مراسل ببرنامج "صباح الخير يا مصر" تامذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن السلع متوافرة طوال أيام العيد، وهناك توجيهات من وزير التموين، بضرورة توفير كافة السلع.

وأوضح مسئول لجنة التموين بالجيزة، أن: "السلع الاستراتيجية كافية من 6 أشهر لسنة، والجبهة الداخلية منتظمة ومستقرة مش 100% بس، ده 200%"، مضيفًا: " كمامة التموين اختياري ومبطنة وبتتغسل 30 مرة".

وتستعد وزارة التموين لصرف مخصصات السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين عن شهر أغسطس والذي يتعدي عددهم أكثر من 60 مليون مستفيد خلال الأيام القادمة، مع صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو الماضي.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف.

أسعار سلع التموين:

ويبلغ سعر زجاج الزيت 1 لتر نحو 17 جنيه، ويصل سعر كيلو السكر إلى نحو 8.5 جنيه، ويبلغ سعر كيلو الأرز 8 جنيه، وكيلو الدقيق نحو 6.50 جنيه.

انتظام العمل في المخابز خلال فترة العيد

وانتظام عمل المخابز بكامل طاقتها في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك وفى المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام. 

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام مديرو المديريات بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الاسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية لافتا إلى أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقى كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

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