وزارة الإسكان تزف بشري سارة لسكان مدينة 6 أكتوبر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:10 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
أحمد الشيخ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد ١٠ عمارات بـ"الإسكان الاقتصادي" بالحي ١١ المجاورة "٢" بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ إنشاء قسم شرطة وسجل مدني ووحدة إطفاء بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة.

 

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن أعمال التطوير لعمارات الإسكان الاقتصادي تشمل دهانات الواجهات الخارجية والمداخل وسلالم العمارات، وإعادة تأهيل المناور والأسطح ومعالجة رشح المياه على واجهات العمارات وإحلال وتجديد صواعد الصرف الصحي ٣ بوصات،  و٤ بوصات، وخطوط المياه من المواسير الحديد لمواسير بلاستيك للعمارات، وكذا تنسيق الموقع واستحداث أماكن لانتظار السيارات.

 

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكداً أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات تأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق،  وأن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر لا يدخر جهداً فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بها.

 

وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز،  أن نسبة الإنجاز بمشروعات (قسم الشرطة – السجل المدني – وحدة الإطفاء) بلغت نحو ٤٥ %، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سوف تخدم منطقة جنوب الأحياء وبعض الأماكن الأخرى، وذلك لحرص جهاز مدينة 6 أكتوبر علي زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين في أنحاء المدينة كافة.

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